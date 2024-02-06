Общество 06 февраля 2024, 12:02 Эксперт по недвижимости Алиев указал на преимущества аренды квартир в Приморском районе Петербурга

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Самой дешевой арендой квартир в Северной столице отличились Колпинский и Красносельский районы. Однако по соотношению цены и качества лучше выбирать другие варианты. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Али Алиев телеканалу «Санкт-Петербург».

По его словам, наиболее оптимальны в этом плане Приморский и Московский районы. Жилплощадь там обладает рядом преимуществ. Так, дома расположены недалеко от центра, а на улицах есть пруды и парки, пояснил эксперт.