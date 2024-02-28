Общество 28 февраля 2024, 18:41 Эксперт по недвижимости Ахметшин: потенциальные покупатели «вторички» переориентировались на новостройки

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В России снизился спрос на покупку вторичного жилья. Это связано с тем, что потенциальные покупатели переориентировались с вторичного жилья на новостройки, сообщил эксперт по недвижимости Марсель Ахметшин в беседе с «АБН 24».

По его словам, при покупке квартир в новостройках еще можно получить ипотеку по госпрограмме. Спрос на вторичное жилье снизило повышение Центробанком ключевой ставки 9,5% до 16%, из-за чего части россиян пришлось и вовсе отказаться от идеи покупки.

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«Из-за роста ставок ипотека стала менее доступной. У некоторых покупателей нет возможности взять кредит на покупку квартиры на вторичном рынке», — отметил Ахметшин.