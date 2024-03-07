Общество 07 марта 2024, 13:26 Эксперт по медитациям Яхмур посоветовала звуковой массаж при стрессе и физической усталости

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Звуковой массаж — отличный способ достичь внутреннюю гармонию и избавиться от навязчивых мыслей. Об этом рассказала основатель сети центров звуковых медитаций и энергетических практик Вероника Яхмур в беседе с RuNews24.ru.

По словам эксперта, такой вид воздействия может использоваться в медицинских целях. Так, поющие чаши оказывают терапевтический эффект в разных сферах здоровья, добавил сайт Udm-info.ru.

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Специалист посоветовала обратиться к соответствующему методу при стрессе и физической усталости. Кроме того, практика подойдет тем, кто мечтает о новых ощущениях, хочет укрепить свои отношения и глубже познать себя.