26 декабря 2023, 18:31
Эксперт по маркетингу Прасолова: хлеб в нарезке ничем не отличается от целого
Специалист по маркетингу и рекламе завода пищевой промышленности Ирина Прасолова объяснила, существуют ли различия у нарезанного хлеба и целого. Такие мучные изделия имеют одинаковое качество, отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru.
По ее словам, это один и тот же продукт.
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«Формовой хлеб, целый, идет на нарезку, нарезается один и тот же хлебушек», — заверила Прасолова.
Она также рассказала о технологии упаковки буханок. Данная процедура следует за принудительным охлаждением изделия, которое сохраняет его свежесть.
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