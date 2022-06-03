Эксперт по маркетингу Катя Кос рассказала, что такое личный бренд

Эксперт по маркетингу Катя Кос рассказала, для чего нужен личный бренд и что он из себя представляет. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Она пояснила, что личный бренд — это образ человека, который возникает в сознании у окружающих. Он складывается из множеств деталей, которые характеризуют вас как личность и как эксперта.

Это нужно для более успешной продажи товаров или услуг. Например, если к психологу, врачу или другому специалисту приходят по рекомендации других людей, значит у него сильный личный бренд. Еще такого человека могут приглашать спикером на различные мероприятия или заключать с ним рекламные контракты.

Кроме того, эксперт может выпускать образовательные и другие продукты, так как люди доверяют его знаниям.

«Книги Ольги Бузовой или Милы Левчук, косметика Елены Крыгиной, Катя Адушкина и ее бренд одежды — все это монетизация сильного личного бренда», — пояснила Кос.

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