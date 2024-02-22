Общество 22 февраля 2024, 15:54 Эксперт по культам Невеев рассказал, что Масленица не имеет отношения к язычеству

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Убеждение в том, что Масленица имеет какие-то языческие корни дохристианского периода в корне не верны. Об этом Newsnn.ru рассказал эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев.

Он объяснил, что Масленица напрямую связана с Великим постом и всегда проходит перед ним. И то, как проводятся праздничные гуляния, говорит о связи с православной верой.

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«Научное сообщество склоняется к мнению, что Масленица — это скорее реакция на православную веру и Великий пост, чем остаток дохристианских верований», — отметил эксперт.

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