22 февраля 2024, 15:54
Эксперт по культам Невеев рассказал, что Масленица не имеет отношения к язычеству
Убеждение в том, что Масленица имеет какие-то языческие корни дохристианского периода в корне не верны. Об этом Newsnn.ru рассказал эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев.
Он объяснил, что Масленица напрямую связана с Великим постом и всегда проходит перед ним. И то, как проводятся праздничные гуляния, говорит о связи с православной верой.
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«Научное сообщество склоняется к мнению, что Масленица — это скорее реакция на православную веру и Великий пост, чем остаток дохристианских верований», — отметил эксперт.
Праздники
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