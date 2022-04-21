Эксперт по криптовалютам Трещев назвал биржу Binance ненадежной

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев заявил, что биржа Binance ненадежная, так как поддерживает санкции против России. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что на биржу оказывает давление Запад. Поэтому лучше выбирать децентрализованные площадки, считает эксперт.

«Здесь вопрос только в одном, чтобы люди не хранили свои деньги на централизованных биржах, руководство которых может с ними сделать все, что захочет — заморозить, арестовать или дать информацию правоохранительным органам», — подчеркнул Трещев.