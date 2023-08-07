Общество 07 августа 2023, 11:01 Эксперт по космическому праву Черных: сегодня все страны мира могут свободно осуществлять свою космическую деятельность

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На сегодняшний день все государства могут свободно осуществлять свою космическую деятельность, в том числе освоение Луны. Об этом рассказала эксперт по космическому праву Ирина Черных в беседе с RT.

По словам специалиста, трения между странами могут возникнуть только в случае обоюдного интереса к тому или иному космическому периметру. Сейчас каких-либо правил действий государств в таких ситуациях не выработано, добавила Черных.

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Отмечается, что 11 августа впервые в истории станция «Луна-25» отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.