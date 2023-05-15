Общество 15 мая 2023, 11:58 Эксперт по компьютерной безопасности Вакулин посоветовал заклеивать камеры на домашней технике

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Любое домашнее устройство, которое имеет микрофон, камеру и подключено к Wi-Fi, может следить за своим владельцем и передавать информацию о нем производителю техники. Об этом радиостанции Sputnik рассказал специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

По его словам, устройства могут передавать информацию разным источникам. Самый безопасный из них — это производитель. Он собирает данные, чтобы устранять неполадки. Также полученную информацию используют в маркетинговых целях. Но еще данные могут использовать в корыстных целях и даже продавать на черном рынке.

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Также Сергей Вакулин рекомендовал заклеивать камеры устройств.

«Был пример, когда робот-пылесос сделал пикантные фотографии владельца и выставил их в интернет. Поэтому, если вы переживаете за определенные данные или боитесь, что будут сделаны нежелательные фотографии, камеры на умных устройствах можно заклеивать. Это не паранойя, это безопасность», — объяснил эксперт.

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