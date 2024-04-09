Общество 09 апреля 2024, 15:48 Эксперт по компьютерной безопасности Каширский указал на рост числа киберпреступлений в 2023 году

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Злоумышленники совершили более 260 тысяч киберпреступлений за шесть месяцев 2023 года, что на 27% выше аналогичного периода 2022-го. Об этом рассказал эксперт по компьютерной безопасности Владимир Каширский в беседе с ИА НСН.

По его мнению, реальные цифры в разы выше, так как не все потерпевшие обращаются за помощью в правоохранительные органы.

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«Эта индустрия активно развивается, мошенники все быстрее осваивают нейросети», — добавил специалист.

Он отметил, что данные правонарушения становятся все более изощренными.