09 апреля 2024, 15:48
Эксперт по компьютерной безопасности Каширский указал на рост числа киберпреступлений в 2023 году
Злоумышленники совершили более 260 тысяч киберпреступлений за шесть месяцев 2023 года, что на 27% выше аналогичного периода 2022-го. Об этом рассказал эксперт по компьютерной безопасности Владимир Каширский в беседе с ИА НСН.
По его мнению, реальные цифры в разы выше, так как не все потерпевшие обращаются за помощью в правоохранительные органы.
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«Эта индустрия активно развивается, мошенники все быстрее осваивают нейросети», — добавил специалист.
Он отметил, что данные правонарушения становятся все более изощренными.
Мошенничество
Нейросети
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