Общество 13 марта 2024, 16:11 Эксперт по коммуникациям Шашлов: начинать новый день следует без телефона в руках

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Многие люди начинают пользоваться смартфонами сразу же после пробуждения, из-за чего позже не хотят никуда идти и вставать с кровати. Начинать новый день следует без телефона в руках, рассказал эксперт по PR и коммуникациям Павел Шашлов в беседе с Life.

По его словам, после активного пользования гаджетом по утрам у человека возникает только одно желание: завернуться в одеяло и снова провалиться в сон. Чтобы не испытывать таких ощущений, не стоит грузить себя информацией после пробуждения.

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«Рекомендую после того, как отключаешь будильник, вставать с постели и начинать новый день без телефона в руках. Ведь утро — это тоже ваше пространство, которое можно сделать комфортным и провести наедине с собой», — отметил Шашлов.