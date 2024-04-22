Общество 22 апреля 2024, 15:15 Эксперт по коммуникациям Истомина: голосовые сообщения стоит отправлять только с согласия собеседника

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Голосовые сообщения необходимо записывать только с согласия собеседника. Это позволит выстроить взаимоуважительные диалоги в онлайн-пространстве, сообщила эксперт по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Евгения Истомина в беседе с Life.

По ее словам, этот формат лучше использовать для неотложных ситуаций, которые не требуют последующего обращения к записи. Важную информацию в виде номера телефона, адреса электронной почты следует отправлять отдельным сообщением для удобства копирования.

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Кроме того, перед тем, как позвонить, рекомендуется спросить согласие у собеседника текстовым сообщением, отметила Истомина.