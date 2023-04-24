Общество 24 апреля 2023, 15:42 Эксперт по коммуникациям Асадова: коммуникация внутри компании должна быть прозрачной и четкой

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Эксперт по коммуникациям Гаянэ Асадова в разговоре с изданием РИА ФАН рассказала, что значит вертикальная коммуникация, и как правильно выстроить взаимодействие внутри компании, чтобы сформировать позитивную атмосферу.

Как отметила специалист, небрежное отношение к коммуникациям может привести к самым разным последствиям внутри коллектива.

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«Если пренебречь вертикальными коммуникациями, то сотрудники будут не в курсе стратегии развития компании. Они будут узнавать новости о компании из различных внешних источников», — объяснила Асадова и добавила, что вертикальная коммуникация заключается в передаче информации от руководителя к подчиненному.

Специалист порекомендовала, в первую очередь, создать доступный канал общения между линейными сотрудниками и их руководством. Таким образом каждый работник будет иметь возможность прямого обращения к начальству.

Коммуникация должна быть прозрачной и четкой, без использования канцелярского языка, резюмировала Асадова.