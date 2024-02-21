Общество 21 февраля 2024, 13:45 Эксперт по киберспорту Пименов: большинство российских игроков не станут покупать игровую приставку PlayStation 5 Pro

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Эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с ИА НСН заявил, что большинство российских игроков не станут покупать игровую приставку PlayStation 5 Pro. На новинку Sony могут обратить внимание лишь те граждане, кто не имел предыдущих версий.

Эксперт считает, что дело не в цене, а в сложности доступа к контенту.

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«На мой взгляд, новая консоль вряд ли будет востребована у россиян. По техническим характеристикам она не сильно отличается от прошлого выпуска. На нее могут обратить внимание те, у кого нет предыдущей версии», — сказал Пименов.

Ранее СМИ писали, что Sony намерена выпустить PlayStation 5 Pro в 2024 году. Это решение отчасти объясняют тем, что компания потеряла российский рынок.