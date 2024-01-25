Общество 25 января 2024, 19:07 Эксперт по кибербезопасности Зубриков: в мессенджерах растет число мошенников с дипфейками FakeBoss

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Генеральный директор ITGLOBAL.COM Security Александр Зубриков в разговоре с «АБН 24» перечислил способы защиты от дипфейков, когда мошенники в мессенджерах подделывают голос руководителя компании для авторизации перевода средств.

«Мы уже сталкивались с подобными дипфейками (FakeBoss), как текстовыми, так и голосовыми, у наших клиентов», — сообщил Зубриков.

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По словам эксперта, первым делом стоит добавить номер телефона и контакт руководителя в список контактов. Далее необходимо к названию контакта дописать уникальное обозначение, известное только вам.

Эта мера позволит определить, что сообщение поступило от другого контакта, сказал гендиректор ITGLOBAL.COM Security.