05 декабря 2022, 15:31
Эксперт по кибербезопасности Вураско призвал россиян не перечислять деньги неизвестным «курьерам»
Эксперт по кибербезопасности Александр Вураско в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что не стоит перечислять деньги неизвестным «курьерам».
Если есть желание помочь людям, можно это делать через специальные фонды.
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«Если вы хотите помочь кому-то и перечислить деньги на лечение ребенка, то лучше обратиться в специализированные фонды, потому что там есть контроль, там следят, на что именно идут перечисленные деньги», — добавил он.
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Ранее появилась информация о том, что россиянам, которые ранее пользовались службой доставки интернет-магазинов, стали поступать звонки от якобы курьеров с просьбой перечислить им деньги.
Мошенничество
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