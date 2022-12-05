Общество 05 декабря 2022, 15:31 Эксперт по кибербезопасности Вураско призвал россиян не перечислять деньги неизвестным «курьерам»

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Эксперт по кибербезопасности Александр Вураско в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что не стоит перечислять деньги неизвестным «курьерам».

Если есть желание помочь людям, можно это делать через специальные фонды.

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«Если вы хотите помочь кому-то и перечислить деньги на лечение ребенка, то лучше обратиться в специализированные фонды, потому что там есть контроль, там следят, на что именно идут перечисленные деньги», — добавил он.

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Ранее появилась информация о том, что россиянам, которые ранее пользовались службой доставки интернет-магазинов, стали поступать звонки от якобы курьеров с просьбой перечислить им деньги.