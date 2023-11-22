Общество 22 ноября 2023, 12:07 Эксперт по кибербезопасности Вураско предупредил о поддельных сайтах в преддверии «черной пятницы»

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Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал об активизации мошенников в период «черной пятницы». Во время распродаж аферисты используют поддельные сайты, сообщил специалист в беседе с RT.

По его словам, такие платформы могут иметь название и дизайн популярных брендов. Однако «живут» они всего несколько дней.

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Вураско пояснил, что клиентов завлекают большими акциями и заставляют как можно скорее ввести личную информацию. Таким образом злоумышленники получают адрес, номер телефона или банковские данные человека.