Общество 13 декабря 2023, 17:10 Эксперт по кибербезопасности Вакулин: частое использование игр приведет к поломке смартфона

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Частое использование мобильных игр может привести к поломке смартфона. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, современные гаджеты подходят не для всех задач, зачастую функционал телефона направлен только на звонки, сообщения и мессенджеры. Из-за игр аккумулятор смартфона сильно нагревается, система охлаждения начинает работать хуже.

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Все это становится причиной вздутия батареи, что грозит взрывом аккумулятора, отметил Вакулин.