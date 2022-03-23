Эксперт по кибербезопасности Ульянов объяснил, как защитить данные при онлайн-покупках

Недавно появилась информация о том, что в Сеть были слиты данные клиентов «Яндекс.Еды» — телефоны, адреса и история покупок. Специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов для сайта телеканала «Звезда» рассказал, как уберечь себя от утечки данных во время онлайн-покупок.

«Данные утекают. К сожалению, эта ситуация повторяется периодически и в коммерческих, в государственных структурах различных отраслей и стран. То есть это не какая-то локальная история», — отметил Ульнов.

Для того, чтобы важные данные не оказались всеобщим достоянием, при оформлении заказов в интернете нужно указывать только необходимую информацию. Кроме того, данные можно немного менять — например, не указывать фамилию.