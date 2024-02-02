Общество 02 февраля 2024, 13:56 Эксперт по кибербезопасности Шуленин посоветовал избегать слов «да» и «нет» при разговоре с мошенниками

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Слова «да» и «нет» могут быть использованы телефонными мошенниками для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы. Этих фраз следует избегать при разговоре с подозрительными лицами, сообщил эксперт по кибербезопасности Константин Шуленин в беседе с Lenta.ru.

По его словам, альтернативными станут фразы «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю». При этом любой разговор, который вызывает подозрения и сомнения, необходимо как можно быстрее прерывать, сообщил сайт kp.ru. Все сказанное может быть использовано против человека.

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«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации», — отметил Шуленин.