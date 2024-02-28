Общество 28 февраля 2024, 17:00 Эксперт по кибербезопасности Седов предупредил о росте числа мошенничеств на фоне отзыва лицензий у банков

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Мошенники пользуются стрессом, которые испытывают многие россияне на фоне отзыва лицензий у банка, и придумывают новые схемы обмана. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

Он объяснил, что мошенникам проще всего сыграть на панике других людей. Поэтому они пользуются ситуацией и ищут себе уязвимых жертв. В частности, предлагают клиентам банков перейти на сторонние сайты и безопасно вывести деньги. На самом деле это уловка, которая лишает доверчивых россиян их накоплений.

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«Мошенники приходят как спасители и предлагают перейти на сайты, где можно улучшить материальное положение или без потерь вывести деньги с банковского аккаунта», — объяснил Седов.

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