Эксперт по кибербезопасности Седов описал отработанную схему телефонных мошенников

Мошенники, звоня своим жертвам, действуют по отработанной схеме, и единственный способ защититься от них — сохранять бдительность. Об этом ИА Nation News рассказал эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

«Мошеннические звонки совершаются в два этапа. Во-первых, злоумышленнику нужно вывести жертву из состояния равновесия, а потом перейти ко второй фазе, убедив ее, что они — друзья. Как правило, из равновесия жертву выводят какой-то пугающей или позитивной информацией. Например, о распродаже складских остатков бренда, уходящего из России — «последний шанс купить, еще и недорого. Задача злоумышленника убедить жертву, что они друзья, что только он может помочь решить проблему», — объяснил эксперт.

Нужно сохранять осторожность и скептически относиться к любой входящей информации. Эксперт предупредил, что мошенники подстраиваются под информационный фон — например, сейчас они предлагают жертвам приобрести товары уходящих с российского рынка компаний, присылая ссылки на фейковые сайты с якобы последней распродажей.