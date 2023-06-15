Общество 15 июня 2023, 17:38 Эксперт по кибербезопасности Щельцин: если представитель банка пишет через мессенджер, стоит насторожиться

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Все звонки и сообщения от банковских сотрудников через мессенджеры должны вызывать настороженность. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы», специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин.

По его словам, мошенники действуют примерно по одинаковым схемам. Для них главное скорость, введение в заблуждение и мотивация к действию.

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«Если представитель какой-то службы или банка звонит или пишет через мессенджер, стоит особенно насторожиться», — процитировал kp.ru Щельцина.

Важно уточнять, где именно работает сотрудник. Также можно переспросить его внутренний номер, чтобы перезвонить. В большинстве случаев последует отказ, если вы имеете дело с мошенниками, добавил специалист.