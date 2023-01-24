Общество 24 января 2023, 18:37 Эксперт по кибербезопасности Руслан Юсуфов рассказал, как защитить детей от преступников в интернете

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Дети нередко становятся жертвами киберпреступников, но их можно защитить с помощью соблюдения некоторых рекомендаций. Об этом Pravda-nn.ru рассказал эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности, основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов.

По его словам, основные опасности — это вовлечения в криминальные сообщества, торговля наркотиками и другими незаконными товарами, сексуальные преступления, а также травля. Но всего этого можно избежать, если наладить с ребенком диалог и заинтересовать его в кибербезопасности.

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«Один из самых действенных способов обезопасить ребенка — сделать его экспертом по кибербезопасности в семье. Когда вы начинаете с ним говорить, советоваться, попробуйте спросить у детей, как сделать так, чтобы у бабушки не украли пенсию», — рассказал Руслан Юсуфов.

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