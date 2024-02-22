Общество 22 февраля 2024, 18:49 Эксперт по кибербезопасности Пащенко рассказал, что москвичи менее уязвимы перед телефонными мошенниками

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Жители Москвы меньше рискуют стать жертвами телефонных мошенников, потому что стараются не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт по цифровой безопасности и руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко.

Он объяснил, что большинство москвичей, а именно 80%, в возрасте от 25 до 45 лет вообще обходятся без телефонных звонков и предпочитают общаться через сообщения. Более того, предпочитают не отвечать на звонки. А одни из самых уязвимых жителей — на Дальнем Востоке.

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«Например, Дальневосточный округ. Каждый второй отвечает: буду отвечать, потому что вдруг кто-то звонит с серьезным разговором», — отметил эксперт.

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