Общество 14 февраля 2024, 17:16 Эксперт по кибербезопасности Оганесян указал на необходимость оборотных штрафов для операторов данных

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Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, как государство может бороться с проблемой кибермошенничества. В беседе с «Ридусом» эксперт указал на необходимость введения оборотных штрафов для компаний — операторов персональных данных.

По словам специалиста, большинство таких организаций откровенно профанируют информационную безопасность.

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«Однако именно у банков ситуация лучше, чем в других отраслях. <…> Утечки же из других компаний, включая интернет-магазины или развлекательные ресурсы, происходят все чаще», — пояснил Оганесян.

Еще один вариант — уменьшение числа SIM-карт и телефонных номеров, с которых звонят аферисты, добавил эксперт.