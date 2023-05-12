Общество 12 мая 2023, 17:42 Эксперт по кибербезопасности Кусков рассказал, что владельцы смартфонов с вирусами рискуют личными данными

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В последнее время участились случаи попадания на рынок смартфонов на системе Android, которые заражены вирусами. Об этом ИА «НСН» рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, миллионы смартфонов, по большей части в бюджетном сегменте, заражены троянскими конями. Причем внедрение вируса происходит еще до того, как техника попадает в магазины. Потом злоумышленники могут получить доступ к данным пользователя.

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«Это могут быть личные данные, пароли к различным приложениям. В основном заражение происходит через вирус „троянский конь“ и другие варианты, когда человек уже использует смартфон», — объяснил эксперт.

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