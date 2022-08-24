Эксперт по кибербезопасности Ющук объяснил, зачем мошенники оставляют пропущенные звонки

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук в разговоре с Ura.ru объяснил, зачем телефонные мошенники оставляют пропущенные звонки.

По словам специалиста, мошенники предполагают, что люди, увидев пропущенные звонки, сами перезвонят по неизвестному номеру.

«Сейчас жуликам затратно взять пока еще не засвеченный номер. Их ограниченное количество. Поэтому они просто позвонили-сбросили. Люди, которые понимают, что это могут быть мошенники, не будут перезванивать. А те, кто перезванивает, настроены на общение и с ними проще разговаривать. Такой фильтр у жуликов есть», — сказал Ющук.

Эксперт предупредил, что злоумышленники могут подменить номер, с которого звонят. Существует специальная система, которая позволяет делать так, чтобы высвечивался нужный им номер.