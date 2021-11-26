Эксперт по кибербезопасности Галов рассказал, что открытки в WhatsApp могут опасны

Эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрий Галов рассказал, что поздравительные открытки в WhatsApp могут быть опасны для телефона. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Сама картинка вряд ли может нести угрозу. Но если вместе с картинкой-файлом в описании будет текстовое сообщение с ссылкой, то это уже повод быть внимательнее», — рассказал специалист.

Он уточнил, что бывали случаи, когда под видом картинки отправлялось вредоносное ПО. Галов пояснил, что название такого файла может быть похоже на название обычной картинки: например, ABC.jpeg.exe. На самом деле за такими файлами скрываются троянцы, которые могут украсть доступ к аккаунту в мессенджере.