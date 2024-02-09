Эксперт по кибербезопасности Дворянский указал на риски подключения к Wi-Fi в кафе и магазинах

Многие провайдеры в кафе, магазинах и торговых центрах не уделяют должного внимания надежности шифрования. Именно поэтому подключаться к Wi-Fi в этих местах довольно рискованно, рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с сайтом телеканала «Звезда».