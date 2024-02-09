09 февраля 2024, 14:41
Эксперт по кибербезопасности Дворянский указал на риски подключения к Wi-Fi в кафе и магазинах
Многие провайдеры в кафе, магазинах и торговых центрах не уделяют должного внимания надежности шифрования. Именно поэтому подключаться к Wi-Fi в этих местах довольно рискованно, рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Специалист посоветовал не использовать маленькие сторонние зоны действия беспроводной Сети.
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«Неизвестно, какое там шифрование, какой трафик», — пояснил Дворянский.
По его словам, при вынужденном подключении к сомнительным точкам не стоит вводить контактные данные.
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