Общество 31 августа 2023, 15:53 Эксперт по кибербезопасности Дворянский: биометрия выступает лишь как дополнительный способ защиты данных

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Биометрия выступает в качестве дополнительной защиты личных данных и не является обязательной. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский сайту телеканала «Звезда».

По его словам, биометрические данные являются удобным инструментом для дополнительного подтверждения личности, способным эффективно защитить персональную информацию.

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Дворянский отметил, что использование биометрии отдельного пользователя без его согласия запрещено законом.