Эксперт по кибербезопасности Демин рассказал, какие разрешения в телефоне могут быть опасными | 360°

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Эксперт по кибербезопасности Демин рассказал, какие разрешения в телефоне могут быть опасными

Вячеслав Демин: важное разрешение — права администратора, оно дает доступ к устройству

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Директор ООО «Центр КиберБезопасности» Вячеслав Демин в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что разрешения, которые пользователь смартфона настраивает при скачивании приложения, могут нести угрозу.

Он уточнил, что встроенные злоумышленниками функции в приложении могут записывать звук при помощи микрофона или передавать данные о местонахождении. Таким образом они собирают информацию о владельце устройства.

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«Самое важное разрешение — это права администратора, оно по сути дает приложению полный доступ к мобильному устройству и его файловой системе», — добавил Демин.

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Эксперт подчеркнул, что если разработчики допустили ошибки в приложении, то злоумышленник может воспользоваться этим и украсть нужную ему информацию.

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