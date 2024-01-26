Общество 26 января 2024, 13:51 Эксперт по кибербезопасности Бедеров предрек проблемы с массовым распространением ИИ-клонов

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В настоящий момент существует множество моделей искусственного интеллекта (ИИ), способных делать клон на основе гистограммы голоса. В будущем эти возможности приведут к проблеме массового характера. Такое мнение высказал специалист по кибербезопасности Игорь Бедеров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам эксперта, со временем система станет доступна для любого пользователя. Сейчас для этого требуются навыки программиста. Однако вскоре появятся онлайн-сервисы, благодаря которым можно будет с легкостью использовать образцы других людей, отметил Бедеров.