Общество 09 января 2023, 12:54 Эксперт по кибербезопасности Алексей Сизов рассказал, как защититься от «молодых» вирусов

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Новые вредоносные программы могут проникнуть на устройства даже при наличии антивирусных программ. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

Эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов отметил, что новые, «молодые» вирусы могут не определяться антивирусами. И чаще всего они маскируются под расширения браузеров.

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Как отмечают «Известия», заражение устройств зачастую происходит по вине пользователей. Они бывают невнимательны и беспечны, а вредоносное ПО получает доступ к их данным. Поэтому важно внимательно читать, что предлагает программа, и не игнорировать и подсказки антивируса.

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«В каждом случае антивирус должен уточнять, действительно ли вы доверяете программе и разрешаете ей доступ к определенным данным», — подчеркнул Алексей Сизов.

Например, вирусы могут украсть платежную информацию. Чтобы этого не происходило, эксперт рекомендовал внимательнее относиться к любым предлагаемым расширениям, а также регулярно обновлять антивирусное ПО.