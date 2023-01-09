09 января 2023, 12:54
Эксперт по кибербезопасности Алексей Сизов рассказал, как защититься от «молодых» вирусов
Новые вредоносные программы могут проникнуть на устройства даже при наличии антивирусных программ. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.
Эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов отметил, что новые, «молодые» вирусы могут не определяться антивирусами. И чаще всего они маскируются под расширения браузеров.
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Как отмечают «Известия», заражение устройств зачастую происходит по вине пользователей. Они бывают невнимательны и беспечны, а вредоносное ПО получает доступ к их данным. Поэтому важно внимательно читать, что предлагает программа, и не игнорировать и подсказки антивируса.
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«В каждом случае антивирус должен уточнять, действительно ли вы доверяете программе и разрешаете ей доступ к определенным данным», — подчеркнул Алексей Сизов.
Например, вирусы могут украсть платежную информацию. Чтобы этого не происходило, эксперт рекомендовал внимательнее относиться к любым предлагаемым расширениям, а также регулярно обновлять антивирусное ПО.
Гаджеты
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