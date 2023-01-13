Общество 13 января 2023, 15:53 Эксперт по кибератакам Владимир Ульянов объяснил, почему не стоит шутить над мошенниками

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Звонки телефонных мошенников давно перестали быть редкостью и многие, определяя, с кем имеют дело, начинают издеваться над преступником. Чем это опасно, рассказал «Общественной службе новостей» руководитель аналитического центра Zecurion, специалист по кибератакам Владимир Ульянов.

По мнению специалиста, если человек понял, что ему звонит мошенник, нужно немедленно положить трубку. Как бы ни был велик соблазн подшутить над преступником или выругаться на его, лучше сдержаться. Звонящий уже обладает личными данными потенциальной жертвы, и если он сильно обидится, то может начать мстить.

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«Могут просто подписать на какие-нибудь рассылки в очень большом количестве. Но не забывайте: раз мошенник вам позвонил, значит, у него есть ваши персональные данные. Так он просто позвонил и забыл, а если вы его обидите, он вполне может пустить их в самые разные мошеннические схемы», — отметил Владимир Ульянов.

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Кроме того, мошенник может распространить личные данные дальше. А это развяжет руки другим преступникам, например, тем, кто захочет взять на чужое имя кредит.