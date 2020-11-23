Эксперт по кадрам объяснила, как увольняют за посты в соцсетях

В последнее время посты в соцсетях все чаще становятся поводом для того, чтобы работодатель попрощался со своим сотрудником. Переверзева рассказала, что статьи об увольнении за публикации в интернете в Трудовом кодексе нет, пишет ИА «Невские новости».

Для расторжения договора в таких случаях нередко используется причина в виде некорректного поведения, нарушающего конкретные законы корпоративного строя организации. Переверзева отметила, что все увольнения за посты в Сети документально являются уходом по собственному желанию. Начальство само подводит подчиненных к этому решению через различные поводы.