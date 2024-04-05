Общество 05 апреля 2024, 14:11 Эксперт по кадрам Крестьянинов заявил, что потребность в IT-специалистах снизится из-за развития ИИ

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Через несколько лет IT-специалисты станут менее востребованы, потому что часть их работы сможет взять на себя быстро развивающийся искусственный интеллект. Об этом рассказал сайту телеканала «Звезда» директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов.

По его словам, сейчас стоит сделать ставку на развитие в других сферах. Потому что Россия входит в 100-летнюю фазу развития экономического цикла и будет нуждаться в квалифицированных специалистах за пределами IT.

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«Недавно на одной из конференций генеральный директор Nvidia сказал, что в горизонте двух лет искусственный интеллект начнет кодить (и потребность в разработчиках не будет так остро стоять, поэтому вполне возможно, что рынок IT переживет сильную трансформацию», — подчеркнул Роман Крестьянинов.

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