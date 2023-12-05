05 декабря 2023, 12:30
Эксперт по качеству Талдыкина: не стоит покупать красную икру в местах несанкционированной торговли
Красную икру лучше покупать в специализированных магазинах. В точках несанкционированной торговли есть риски приобрести подделку, сообщила эксперт центра контроля качества Наталья Талдыкина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По ее словам, в крупных сетевых предприятиях соблюдаются все условия хранения и есть документы, подтверждающие безопасность продукта. Также стоит обращать внимание на упаковку — на ней должна быть маркировка «икра лососевая зернистая».
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Кроме того, металлическая банка должна быть без вздутий с обязательным указанием даты изготовления, ассортиментного знака и номера изготовителя, добавила Талдыкина.
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