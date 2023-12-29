Общество 29 декабря 2023, 15:38 Эксперт по качеству Павлова: открытую банку с красной икрой следует доесть в ближайшие сутки

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Открытую банку с красной икрой необходимо употребить в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с деликатесом рекомендуется съесть в течение двух часов. Об этом сообщила эксперт по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, многократное замораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Обычно баночная икра без консервантов хранится в холодильнике не более четырех месяцев.

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При выборе продукта Павлова посоветовала обратить внимание на однородность цвета, чистое зерно без пленки и отсутствие вкраплений белого цвета, сообщили «Известия».