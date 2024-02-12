Общество 12 февраля 2024, 16:59 Эксперт по качеству Орлов: фермент трансглютаминаза может спровоцировать аутоиммунные заболевания

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Так называемый мясной клей, или фермент трансглютаминаза, добавляют в многие продукты. Он может провоцировать заболевания кишечника и аутоиммунные заболевания кожи, рассказал эксперт по торговому качеству Дмитрий Орлов, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, добавку можно встретить в мясном и рыбном фаршах, йогуртах, творожках. Также фермент начали применять в ресторанах для улучшения органолептических свойств мясных блюд.

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При этом доказательств того, что «мясной клей» вреден, на данный момент нет. Однако многие врачи сходятся во мнении, что добавку в рационе лучше все же избегать.