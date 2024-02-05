05 февраля 2024, 16:12
Эксперт по ювелирной моде Ракутина посоветовала покупать практичные украшения для детей
Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина посоветовала родителям внимательнее относиться к выбору украшений для детей. Аксессуары должны отличаться сдержанностью и практичностью, отметила специалист в беседе с РИАМО.
По ее словам, не стоит приобретать громоздкие и излишне роскошные изделия.
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«Например, серьги или кольца с большими драгоценными камнями будут выглядеть на ребенке не только безвкусно, но еще и опасно», — пояснила Ракутина.
Она также рекомендовала покупать украшения из золота или серебра. За счет своей прочности они не помешают активному образу жизни ребенка.
Дети
Красота
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