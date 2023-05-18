Общество 18 мая 2023, 12:16 Эксперт по информбезопасности Власов рассказал, как действовать в случае шантажа интимными фотографиями Эксперт по информбезопасности Власов: никому никогда нельзя платить «выкуп»

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в разговоре с Lenta.ru порекомендовал людям, которых мошенники шантажируют интимными фотографиями, обращаться в полицию.

По его словам, ни в коем случае нельзя платить выкуп.

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«Никому никогда нельзя платить „выкуп“, и разговор с мошенником нельзя вести. Нет никакой вероятности, что от человека, который попытается откупиться от мошенников, отстанут», — добавил специалист.

Если мошенники поймут, что вы готовы платить, они будут продолжать вас шантажировать и дальше. Власов добавил, что не стоит бояться или стесняться обращаться в полицию. В таких случаях желательно иметь аудиозапись разговора или скриншоты переписки с мошенниками.