Общество 24 июля 2023, 14:03 Эксперт по информбезопасности Фомин рассказал, что VPN-сервисы могут использовать доступ к местоположению для слежения

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Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что некоторые VPN-сервисы могут использовать доступ к местоположению для слежения за человеком.

Он объяснил, что при подключении к такому сервису пользователь должен быть готов к тому, что его личную информацию могут получить третьи лица.

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Несмотря на то, что подтвержденных данных не существует, но платные VPN-сервисы создают более надежные системы защиты конфиденциальности, чем бесплатные приложения, добавил Фомин.