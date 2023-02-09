Общество 09 февраля 2023, 18:29 Эксперт по информационной безопасности Андрей Прозоровский назвал сотрудников главной причиной утечки данных

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Утечка данных происходит в компаниях чаще всего из-за сотрудников, имеющих доступ к базам данных. Об этом Lenta.ru рассказал руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский.

Бывшие сотрудники могут иметь доступ к важной информации даже после увольнения. Кроме того, как отметил сайт kp.ru, перед уходом они могут различными способами скопировать данные. В том числе записывать видео и звук, делать фото экранов.

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«Важно понимать, что нельзя построить сбалансированную систему защиты, если пренебрегать внутренним нарушителем. И это касается как небольших компаний, так и корпораций с тысячами сотрудников», — сказал Андрей Прозоровский.

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Он также предложил использовать «правило второй руки». Когда действия одного сотрудника должен в критических случаях подтверждать другой.