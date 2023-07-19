Общество 19 июля 2023, 12:42 Эксперт по инфобизнесу Белякова посоветовала заводить экспертные блоги на небольшую аудиторию

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Чтобы начать вести блог и монетизировать его, в этом году нужно ориентироваться на не очень большую аудиторию и обладать экспертностью в каком-то вопросе. Об этом сайту «Страсти» рассказала эксперт по инфобизнесу, коуч Юлия Белякова.

По ее словам, конкуренция в этой сфере уже давно очень высока. Однако нужно делать ставку на свой опыт и навыки. Например, парикмахер-стилист может рассказывать об уходе за волосами и тестировать какие-то средства. Любое знание можно применить, если найти свою аудиторию.

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Юлия Белякова посоветовала все время работать над собой и повышать уровень своей экспертности. А также — выкладываться на полную катушку, несмотря на размер аудитории. Это значит — пытаться оформлять свой контент более интересно и использовать средства для продвижения.

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