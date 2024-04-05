Общество 05 апреля 2024, 13:01 Эксперт по игорному бизнесу Слободкин не исключил возможности проверки букмекеров на исполнение законодательства

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Главу одной из букмекерских компаний задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. На фоне этого не исключены и другие проверки букмекеров на исполнение законодательства, сообщил эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин ИА НСН.

По его словам, сейчас нет никаких технических документов в области игорного бизнеса, в которых бы указывались стандарты и регламенты бухгалтерского учета. Комментируя задержание, эксперт подчеркнул широкий спектр обстоятельств по статье.

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«Если это нелегальный сайт, если он просто оказывает услуги по приему ставок, то это вопрос другой, это уголовно наказуемое деяние. А если там вскрыты еще какие-то другие обстоятельства — незаконный прием ставок, обхождение уплаты налогов», — добавил Слободкин.