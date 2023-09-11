Общество 11 сентября 2023, 16:28 Эксперт по гаджетам Корнейчук заявил, что из-за игр смартфон загореться не может

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Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что смартфон школьницы из Дмитрова загорелся из-за популярной игры.

По его словам, гаджет может воспламениться из-за производственного брака, либо из-за устаревшего аккумулятора, но ни в коем случае не из-за игры.

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«Из-за игр этого быть не может, это бред. При нарушении технологического процесса производства, что происходит очень редко, может такое быть, что литий внутри аккумулятора металлизируется», — добавил специалист.