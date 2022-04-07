Эксперт по гаджетам Гаглоев посоветовал лучшее защитное стекло для телефона

Редактор «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев рассказал, что лучше всего для защиты экрана телефона подходит стекло с сапфировым покрытием. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он отметил, что это лучше, чем пластиковая пленка.

«Стекло лучше защищает дисплей от ударов и падений, так как значительно толще пленки: 0,3-0,5 миллиметра против 0,1 миллиметра», — объяснил эксперт.

Также Гаглоев добавил, что пластик гораздо легче оцарапать, потому что он мягче стекла.

Он уточнил, что существуют еще необычные защитные пленки, например, зеркальные или с «антишпионским» эффектом.

«Есть антишпионские защитные пленки, которые сильно уменьшают угол обзора экрана, и информацию на нем видно, только если смотреть прямо перпендикулярно», — рассказал эксперт.

Он заключил, что стекло — лучший вариант для тех, кто часто роняет телефон. Если же защита нужна, чтобы не поцарапать экран, то подойдет и пластиковая пленка.

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