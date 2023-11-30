Общество 30 ноября 2023, 10:49 Эксперт по финансово-правовой безопасности Елин: при неуплате налогов ФНС может принудительно взыскать задолженность

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Россияне обязаны заплатить имущественные налоги до 1 декабря. В случае неуплаты Федеральная налоговая служба (ФНС) вправе начать процедуру принудительного взыскания задолженности, сообщил эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, обращение в суд происходит не ранее двух месяцев с момента выставления требования. Дело может дойти до судебных приставов, которые вправе ограничить выезд за границу и наложить арест на счета должника.

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Елин отметил, что не уплатившим налоги россиянам начисляются пени в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ.