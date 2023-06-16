Общество 16 июня 2023, 16:34 Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Елин: создание реестра малых техкомпаний даст импульс для их развития

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Инициатива по созданию реестра малых технологических компаний в России даст определенный импульс для их развития. Об этом сообщил эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса компании «Опоры России» Сергей Елин в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, систематизация информации об инженерных решениях предприятий и их добавление в кооперационную цепочку привлечет внимание потенциальных инвесторов и венчурных фондов.

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Как сообщило «Агентство бизнес новостей», ранее Кабмин РФ предложил подготовить реестр малых техкомпаний для определения для них мер господдержки.